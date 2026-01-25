伊野尾慧＆松本穂香W主演の新ドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜夜10：15〜11：09）に俳優の木村多江さんが出演しました。木村さんは菜帆（松本）が勤める会社のカリスマ経営者役で、ライバル会社の社員である晴流（伊野尾）と菜帆との恋に立ちはだかる、強烈なキャラクターを熱演しています。趣味はキックボクシングで、日々戦闘能力を強化している杏野志麻（あんのしま）役について、「わたしと似