気象台は、午前9時11分に、なだれ注意報を美作市、奈義町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岡山県・美作市、奈義町に発表（雪崩注意報） 25日09:11時点北部では、25日夕方まで大雪や落雷、電線等への着雪に、25日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■津山市□なだれ注意報25日にかけて注意■真庭市□なだれ注意報25日にかけて注意■美作市□なだれ注意報【発表】25日に