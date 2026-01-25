コンビニの「前向き駐車」本当の理由は？ 意外と知らないクルマの豆知識3選クルマを運転していると、様々なルールや機能に触れる機会があります。しかし、その意味や正しい使い方を深く理解しているケースは意外と少ないかもしれません。【画像】「えっ…」 これがトナラーを防ぐ「方法」です！ 画像で見る （24枚）たとえば、店舗で見かける駐車の指示や、空調の調整、他車が貼付している標識などには、それぞれ明確な目的