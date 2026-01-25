Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë¤¤¤ëÁÐ»Ò¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤¬27Æü¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½°Ê¹ß½é¤á¤Æ¹ñÆâ¤Î¥Ñ¥ó¥À»ô°é¿ô¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÂßÍ¿¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»öÈ¯¸À¤ò½ä¤ê°­²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Î»å¸ý¤¹¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥¼¥í»þÂå¡×¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¡£¡ÊËÌµþ¡¦°ËÆ£´°»Ê¡¢¥½¥¦¥ëÃÝ¼¡Ì­¡Ë