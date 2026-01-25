元小学校教諭の広松義幸さん（78）＝福岡県川崎町川崎＝は、地元の図書館で20年にわたって「大人の漢字教室」を開き、ボランティアで講師を務めている。教えるのは小中学校レベルの漢字にとどまらず、算数、社会、語学と幅広い。「世の中には知らないことがたくさんある。それを一つ一つ知っていくことは楽しいことだと思う人が、1人でも増えてくれたら」。そう願い、週1回、生徒たちの解答用紙に赤ペンを走らせている。