＜ザ・アメリカンエキスプレス3日目◇24日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（7210ヤード）、ニクラス・トーナメントC（7147ヤード）、ラキンタCC（7060ヤード・いずれもパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアーの第3ラウンドが終了した。今大会の予選ラウンド（3日間）では3コースを使用し、最終ラウンドはPGAウエスト ピート・ダイ スタジアムCで雌雄を決する。〈連続写真〉世界1位シェフラーは“超”変則スイング