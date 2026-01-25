解散から投開票までは16日間という戦後最短の日程で行われる衆院選に向け準備が急ピッチで進められていて、1月23日朝、各市町村の選挙管理委員会に投票用紙が発送されました。 1月23日、朝新潟市東区役所に運び込まれたのは衆院選の投票用紙22万7000枚です。去年12月1日時点で約180万人の有権者が登録されている県内。小選挙区・比例代表・国民審査用の合わせて565万880枚の投票用紙が各市町村の選挙管理委員会へ発送されます。前