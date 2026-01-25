【WWE】SMACK DOWN（1月23日・日本時間24日／カナダ・モントリオール）【映像】高飛車美女、アクロバティックな“ブチギレダイブ”高飛車ヒール女子レスラーが対戦相手の現王者にガン無視され憤慨からの怒りのダイブ決行。地元凱旋で完全にコケにされながらも職人芸で“本当はデキる女”ぶりを改めてアピールした。WWE「SmackDown」はカナダ・モントリオールで開催。地元出身のチェルシー・グ