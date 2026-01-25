将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は1月25日、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が前日に封じた57手目が開封され、午前9時すぎに挑戦者・永瀬拓矢九段（33）の手番で再開された。【中継】藤井王将VS永瀬九段 注目の第2局（生中継中）藤井王将のシリーズ初勝利か、永瀬九段が連勝でリードを広げるのか。第2局は、京都市の「伏見稲荷大社」を舞台に行われている。注目の一戦は、藤井