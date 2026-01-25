ÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¡¢ÃËÀ­¤¬°ÜÌ±¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ëÁÜºº´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿/Tim Evans/Reuters¡ÊCNN¡ËÊÆÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç24Æü¡¢ÃËÀ­¤¬¹ñ¶­·ÙÈ÷Ââ°÷¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£¾ðÊó¶Ú¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ­¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂàÌò·³¿Í¾Ê¤ÎÉÂ±¡¤Ç½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡ÊDHS¡Ë¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬·ý½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº´±¤¬ÉðÁõ²ò½ü¤·¤è¤¦¤È