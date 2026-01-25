1990年代にTRFのDJ兼リーダーとして一時代を築き、近年は持ち前の明るいキャラクターを前面に出して、バラエティタレントとしても活動しているDJ KOO。25年には“DJ活動45周年記念プロジェクト”の第1弾としてガールズグループBEYOOOOONDSとのコラボレーション・シングル「最KOO DE DANCE」をリリースし、オリコンCDシングル週間ランキングにて2位で登場するなど、今ノリに乗っている。今回は、そんな彼がスターダムへ駆けあが