Âçºå»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿²£»³±Ñ¹¬»á¤Î¼­¿¦¤ËÈ¼¤¦½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤¬25Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¸øÇ§¤Î²£»³»á¤È¡¢Ìµ½êÂ°¿·¿Í2¿Í¤Î·×3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£