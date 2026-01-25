2026年の節分に向けて、スーパーマーケット「ライフ」の店舗では、海鮮・肉・サラダ系まで全9種類の恵方巻を予約販売中です。予約は1月25日までオンラインストアおよび店頭サービスカウンターで承り、受取り日を2月2日または3日から選べます。どれもこれもおいしそう...●予約限定「極太幸福海鮮太巻」北海道産帆立・ずわいがに・伊勢黒潮まだいなど、厳選海鮮がぎゅっと詰まった極太太巻き。食べごたえ抜群で、贅沢な味わいを楽し