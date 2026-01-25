公的年金は、受給開始時期を自分で選べる柔軟な制度だ。75歳まで繰り下げれば給付額が増え、60歳に繰り上げれば早期に受け取れる。だが、それぞれにメリットとデメリットがある。税負担の増加や、障害年金が受け取れなくなるリスクなど、知っておくべき注意点を専門家が解説する。※本稿は、経済コラムニストの大江英樹、オフィス・リベルタス代表取締役の大江加代『知らないと損する年金の真実 - 改訂版2026年新制度対応 - 』（