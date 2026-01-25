まるで動じなかった。サウジアラビアで開催されたU-23アジアカップで、大岩剛監督が率いる日本が２大会連続３度目の優勝を果たした。中国との決勝戦で、日本は12分に大関友翔、20分に小倉幸成が得点し、前半を２点リードで終える。迎えた後半、59分に３点目を奪う。相手のハンドでPKを獲得。キッカーを務めたのは佐藤龍之介だ。敵GKは盛んに何かを言いながら、自身の両目と佐藤を指差す。日本の10番は何度も深呼吸し、集中