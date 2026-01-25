広島に住む加藤りつこさんは、３１年前の１月１７日に発生した阪神・淡路大震災で、ひとり息子を失いました。亡き息子の手紙に背中を押された母親の歩みと、その手紙がつむいだ人々との出会いを、広島テレビの塚原美緒記者が取材しました。 鎮魂の祈りに包まれる兵庫県神戸市。６４３４人が犠牲になった阪神・淡路大震災から、１月１７日で３１年がたちました。■加藤りつこさん「３１という数字を見たときに、３１年も会ってい