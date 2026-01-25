筆者が友人から聞いた話です。近所に有名なラーメン屋の系列店ができ、ワクワクして行ったところ、店長がスタッフを何度も怒鳴っており嫌な気持ちになったのだそう。近隣の人からも迷惑がられているそのお店に起こったトラブルとは……！？ 近所のラーメン屋はいつも行列！ しかし……