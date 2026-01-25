毎日の仕事に追われ、家庭のことも気にかけ、健康も無視できない……。そんなサラリーマンの日常のなかで「自炊したほうがいいのは分かっているけど、出来ていない」という人にこそ知ってほしいのが、料理研究家・リュウジさんが提案する「鶏レシピ」。新刊『偉大なるチキン野郎―伝説の鶏レシピ108』（扶桑社）は、鶏だけで108個のレシピに挑戦した話題作。鶏のポテンシャルを大解放した飽き知らずのレシピが紹介されている