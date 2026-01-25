セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で不思議な形をしたアイテムを発見しました。なんとこれ、スプーンやフォークが置けるカトラリーレストで、お値段はもちろん￥110（税込）。SNS映えするようなお洒落なデザインと質感ですが、魅力はそれだけではないんです！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カトラリーレスト うねうね価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦14×横100×奥行7mm