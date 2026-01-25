以前ダイソーでバズりにバズった貼って剝がせるゲルテープ。粘着質が残らず、繰り返し使えることで話題になりましたよね！しかし、粘着力が非常に強いため、ハサミでカットしにくいという弱点が…そんな欠点を克服したアイテムをこの度発見したので、早速購入してきましたよ。詳しくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：手で切れる 剥せる両面粘着ゲルテープ価格：￥110（税込）サイズ（約）