メイクマニアのkana.sです。眉の描き方がいまいち分からず、毎回なんとなく仕上げてしまうことはありませんか？眉メイクは、基本の描き方さえ覚えてしまえばぐっと失敗しにくくなります。そこで今回は、メイク初心者さんでも取り入れやすい、正しい眉の描き方の基本をまとめたマニュアルをご紹介します。使用アイテム今回の眉メイクで使用したアイテムです。excel ザ プライムアイブロウ PE01 ナチュラル