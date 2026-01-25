洗濯物を干すたびに、ピンチハンガーが収納しにくいことや風で洗濯物が絡んだり、床に触れてしまったりするのが地味にストレスでした。そんな悩みを解消してくれたのが、ダイソーの『伸縮角ハンガー（17ピンチ）』。使い手目線の工夫が詰まっていて大満足！コンパクトに収納できて、使い勝手抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：伸縮角ハンガー（17ピンチ）価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：