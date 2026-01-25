ダルビッシュが引退報道を否定した(C)Getty Imagesパドレスのダルビッシュ有が現地時間1月24日、一部で報じられていた引退報道について、自身のXで否定した。ダルビッシュはXで「記事をご覧になった方もいるかもしれませんが、現在、契約を無効にする方向で考えているのは事実です。 ただ、パドレス側と話し合うべきことがまだ多く残っており、詳細については決まっていません」と綴った。【動画】ダルビッシュ有が日米通算204