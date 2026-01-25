シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年2月1日から、2025年に好評だった『生チョコシュー』を2月限定で販売する。【生チョコシューの画像はこちら】生チョコの濃厚さと口どけ感をイメージしたショコラクリーム×クラッシュアーモンドを乗せたサクサクのパイシュー生地◆生チョコシュー販売期間:2026年2月1日〜2月28日販売価格:税込340円販売店舗:全国チョコカスタードとホイップクリームを合わせ、生チョコの濃厚さと口ど