ICE＝移民・税関捜査局の職員の発砲で女性が死亡してからデモが続いているアメリカのミネソタ州で、また、連邦職員に撃たれて男性が死亡しました。【映像】銃撃現場の様子＆公開された銃ミネソタ州ミネアポリスで24日、連邦職員が発砲し、アメリカ国籍の37歳の男性が複数の銃弾を受けて死亡しました。国土安全保障省は男性が武装していたとして銃の写真を公開しましたが詳しい状況は分かっていません。銃撃現場の周辺には大