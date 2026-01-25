【ワシントン＝阿部真司】米国防総省は２４日、同省ナンバー３のエルブリッジ・コルビー国防次官が今月下旬に日本を訪問すると発表した。中国抑止に向けた防衛力強化や防衛費の引き上げなどを議論するとみられる。訪日に先立ち、韓国も訪問する。国防総省は日韓の訪問について、「両国との同盟関係の重要性を示すものだ」としている。国防総省は安全保障政策の方向性を示す戦略文書「国家防衛戦略」を２３日に発表し、日本な