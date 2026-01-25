戦争終結に向けたロシアとウクライナ、アメリカの3カ国による初めての実務者協議が終了しました。【映像】攻撃を受けたウクライナ・キーウUAE＝アラブ首長国連邦での2日間の協議終了後、アメリカの政府高官は具体的な内容には言及しないとしつつ「将来の再発防止の枠組みについて話し合った」と述べました。来月1日にUAEで再び協議するということです。ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSに「建設的だった」と投稿し、戦争