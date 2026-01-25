「Ｕ−２３アジアカップ決勝、日本４−０中国」（２４日、サウジアラビア・ジッダ）日本が準決勝まで大会無得点だった堅守の中国相手にゴールラッシュ。完勝で２大会連続３度目の優勝を果たした。ネット上では日本の強さに湧いた一方で、点差が広がるにつれて増加した中国のラフプレーに怒りの声が挙がった。日本はコンスタントに得点を重ね、後半３１分にＭＦ小倉幸成（法政大）がミドルシュートを決めて４点目。勝利をほぼ