気象台は、午前8時41分に、暴風警報を大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市、日出町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】大分県・大分市、別府市、佐伯市、臼杵市、津久見市、杵築市などに発表 25日08:41時点中部、南部の海上では、25日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□暴風警報【発表】25日昼前にかけて警戒風向北西・海上最大風速20m/s■別府市□暴風