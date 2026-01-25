パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）の引退報道に関し、ダルビッシュ本人は自身のＸで「私は契約の無効化（破棄）に傾いているとはいえ、まだパドレスと話し合うべき事が多い。現時点で引退を発表するつもりはない。肘のリハビリに集中して再び投げられる段階まで来たらやりなおして競争するつもり。それが出来ないと感じたら、その時に引退を発表するつもり」などと話した。ここで大きな問題となるのがパドレスとの残り３年