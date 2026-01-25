NBA¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¡½¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤ò25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÆ±Æü¡¢°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ëÏ¢Ë®¿¦°÷¤¬È¯Ë¤¤·¡¢37ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£NBA¤Ï¡Ö¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¡½¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤Ï26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤Ï¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥º¤ÎËÜµò