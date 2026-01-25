¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè21Àá¡Û(¥é¡¦¥»¥é¥ß¥«)¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë 0-2(Á°È¾0-0)R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼<ÆÀÅÀ¼Ô>[R]¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú2(47Ê¬¡¢90Ê¬+4)<·Ù¹ð>[¥Ó]¥Õ¥¢¥ó¡¦¥Õ¥©¥¤¥¹(2Ê¬)¡¢¥Æ¥¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥­¥ã¥Ê¥ó(51Ê¬)¡¢¥Ñ¥¦¡¦¥Ê¥Ð¥í(57Ê¬)[R]¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥¥¥ª¡¼¥Î(62Ê¬)´Ñ½°:20,432¿Í