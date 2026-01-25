¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¤¬1·î25Æü¤Ë42ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£³§Æ£¥¢¥Ê¤Ï2005Ç¯¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¾ðÊó¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªSmile¡ª¡Á¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÍËÆüÊÌ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¡£¡È°¦¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Éý¹­¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Íè·î16Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Øgrazing¡Ù¤Î