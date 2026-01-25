オークション価格のゲイシャコーヒー豆の高騰を受け、サザコーヒーは毎年続けてきた最高級のパナマゲイシャコーヒーの落札を断念した。2025年12月22日、取材に応じた鈴木太郎社長が明らかにした。このほど参加したオークションについて、鈴木社長は「1キロ約450万円と24年の約3倍に跳ね上がり、ビット（入札）額が7000万円まで積み上がった段階でハッと我に返りパナマの生産者にSNSを通じて『ギブアップ』のメッセージを送っ