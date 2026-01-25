三井住友カードは、「冬旅GOGOキャンペーン！」を1月19日から2月28日まで実施している。三井住友カードが発行する対象カードで、AIRDO（エア・ドゥ）、全日本空輸（ANA）、日本航空（JAL）、スカイマーク、ソラシドエア、スターフライヤー、アイベックスエアラインズ、オリエンタルエアブリッジ、ピーチ、JR東海、JR西日本で1万円（税込）以上利用した人を対象に、1万円ごとの利用を1口として、抽選で2,000名に5,050ポイントを付与