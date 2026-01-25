仕事や勉強に集中できないとき、どうすればいいか。明治大学教授の堀田秀吾さんは「気合で乗り切るのではなく、科学的に証明された『脳のリセット法』を試してほしい。たとえば、階段の上り下りや散歩、『子猫の動画』を見るだけでも、脳の疲労は回復する」という――。（第2回）※本稿は、堀田秀吾『ハーバード、スタンフォード、科学的に証明された時間をムダにしない人の習慣』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝i