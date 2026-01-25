NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で描かれる桶狭間の戦いは、長年、織田信長が今川義元の大軍を奇襲した逆転劇が定説とされてきた。しかし1982年、「奇襲はなかった」と結論付けられた。なぜ奇襲説が生まれ、何が勝利をもたらしたのか、江戸文化風俗研究家の小林明さんが迫る――。大日本歴史錦繪・桶狭間合戦稲川義元朝臣陳歿之図。義元に毛利新介が背後から襲いかかる（画像＝国立国会図書館所蔵）■桶狭間に「奇襲」は存在しない「