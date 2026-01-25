お金がたまる人と、たまらない人の違いはどこにあるのか。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「年収の差でも、節約の上手下手でもない。実は、日々のお金の扱い方にある“ある思考のクセ”が、資産形成の結果を大きく分けている」と語る――。写真＝iStock.com／claffra※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／claffra■「色のないお金」の落とし穴2026年が始まった。年のスタートは貯蓄のスタートと張り切っている人も