リクスタはこのほど、「令和8年大河ドラマ出演者珍しいレア名字ランキングベスト30」を発表した。同ランキングは、「名字由来net」Web・アプリの名字データベースから、政府調査系機関や電話帳データをもとに、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」の主要キャスト(2025年12月29日時点)から、芸名・本名に関わらず実世帯が確認できる名字のみを集計し、作成された。令和8年大河ドラマ出演者珍しいレア名字ランキングベスト30○「豊臣兄弟!」