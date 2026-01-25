さすが「野球の神」である。大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）が、2026年シーズンのメジャーリーグ（MLB）選手ランキング・トップ100で1位に輝いた。一方、韓国人選手は100位以内に名前を連ねることができなかった。MLBドットコムは2026シーズンのトップ100選手を発表し、その1位に大谷を選出した。MLBドットコムは「ドジャースはポストシーズンで圧倒的なパフォーマンスを見せ、2年連続でワールドシリーズ（WS）優勝を果たし