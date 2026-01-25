インテリア好きな人なら、一度は憧れるオシャレな家づくり。ですが、その代償として「掃除がしにくい！！」という後悔＆反省のお声が多数集まりました。【漫画】とうとう完成！こだわり抜いた夢のマイホーム…しかし意外な落とし穴が（全編を読む）「オシャレは我慢」は洋服だけでなく、住まいでも言えることなのかもしれません…。玄関周りの石敷、漆喰の壁、天然一枚板のダイニングテーブル…全部掃除しにくい！Aさん（関東在住