¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¡Ê47¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÉ×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¡×·ëº§25¼þÇ¯·Þ¤¨¤ëÂìÂôâÃµ¬»Ò¤È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼É×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿É×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²º¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°·ëº§µ­Ç°Æü¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö25¼þÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¶äº§¼°¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î25Ç¯¤â¶äº§¼°¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬ÉÕ¤¯¤È