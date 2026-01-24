¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û¥Í¥Ã¥È¥·¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎNora¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Öº£Ìë¡¢¤¢¤Î³¹¤«¤é¡×¡£2021Ç¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤«¤é¡¢¥Î¥é¤È¥ì¥¤¥é¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤è¤ëÊª¸ì¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢Nora¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ì¥¤¥éÌò¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î½÷À­¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥è¥ë¥Þ¥Á¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë