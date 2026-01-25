今川義元が信長とぶつかった理由眠っている織田信長（小栗旬）のもとに、自領に侵攻中の今川義元（大鶴義丹）の軍に関する情報が届けられた。今川方が押さえている大高城（名古屋市緑区）に松平元康（松下洸平、のちの徳川家康）が兵糧を入れ、さらに大高城を包囲する織田方の丸根砦と鷲津砦（ともに名古屋市緑区）を攻めている、というのだ。信長は飛び起きて号令をかけた。「出陣じゃ！」。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第3回