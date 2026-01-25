＜大相撲初場所＞◇十四日目◇24日◇東京・両国国技館【映像】力士の“ド迫力”マッチョな化粧まわし一月場所もいよいよ終盤戦となった十四日目。十両土俵入りに登場した力士の化粧まわしにファンの熱い視線が注がれた。伝統的な意匠とは一線を画す、劇画調の“バキバキ”に鍛え上げられたマッチョな力士像が描かれたその姿に「かっこいい」「バキバキやん」と大きな反響が寄せられた。話題をさらったのは、十両八枚目・北の若