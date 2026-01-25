「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）中継の解説を務める福士加代子さんが自身のインスタグラムに新規投稿。レジェンドが集結した解説陣の写真をアップし、ファンの反響を呼んだ。福士さんだけでなく、有森裕子さん、高橋尚子さん、野口みずきさんの五輪メダリストが並び、増田明美さん、千葉真子さん、渋井陽子さんと陸上長距離界で一時代を築いたメンバーが集結。２４日には大阪市内でトークシ