¡Ö¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¡×¤È¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤äÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤Ê¤É¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Ï°Û¤Ê¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤½¤³¤Ç°å»Õ¤Î¼ï»ÔÀèÀ¸¤Ë¡¢¼«Î§¿À·Ð¼ºÄ´¾É¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Î°ã¤¤¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§¼ï»Ô ÀÝ»Ò¡ÊDr.Ridente³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë ¹áÀîÂç³Ø°å³ØÉô¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø