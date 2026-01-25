「将来のために」の将来っていつ来るの？ライターの佐藤友美（さとゆみ）さんは、『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』という本のある一節を読んで、ずっとうすうす気になっていたことを正面から考えることになりました。（編集・写真／ダイヤモンド社・今野良介）書籍『弱さ考』には、双極性障害を発症した著者の井上さんと、井上さんが偶然出会ったガン患者のSさんが「チームその日暮らし」を結成した話が出