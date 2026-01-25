Ä¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄÂÎÀ©£´Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï16°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ´¶¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡£26Ç¯¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡£¥Á¡¼¥àºÆ¹½ÃÛ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¡££±·î12Æü¤«¤é¤Î²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¤Ï24Æü¤Ë½ªÎ»¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇFCÅìµþ¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç£²Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°¤¬ºÇ½ªÆü¤ËÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡£J£²¤Î¶¯¹ë¤À¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦