PLAZA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î2026Ç¯3·î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ª¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ä¥×¥ì¥Ã¥Ä¥§¥ë¡¢¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½µ´Ö¥¿¥¤¥×¤È·î´Ö¥¿¥¤¥×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ú²èÁü¡Û3·î»Ï¤Þ¤ê¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö3·î»Ï¤Þ¤ê¼êÄ¢¡×¤¬PLAZA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎ